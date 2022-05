Un autre coup dur pour Bougane Guèye: il a été condamné à payer à la Bimao plus de 747 millions de Fcfa Les déboires s’enchainent sur Bougane Guèye Dany. Recalé aux parrainages et ne pouvant plus participer aux élections législatives du 31 juillet 2022, le leader de Gueum Sa Bopp vit un autre malheur. En effet, Bougane et sa société Boygues solutions systems (Boss) ont été lourdement condamnés à payer à la Bimao plus de 747 millions de Fcfa outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2020.

L’affaire, renseigne Libération, a été évoquée le 11 mai dernier au tribunal du Commerce. Bougane a été condamné, solidairement à payer la somme jusqu’à 250 millions Fcfa correspondant au montant de son engagement, selon la décision.



Ce n’est pas tout. Les juges ont validé » l’hypothèque provisoire inscrite sur l’immeuble objet du lot B du TF numéro 14.724/Gd devenu Tf numéro 1.617/Nga, sis sur la Vdn (Keur Gorgui).



Ils ont aussi rendu définitive cette hypothèque pour sûreté et paiement de la somme de 250 millions Fcfa.



Les avocats de Bougane Guèye Dany ont fait appel.

