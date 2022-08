Un bébé né avec une corne étrange au lieu de jambes laisse les médecins perplexes

Un bébé avec une anomalie congénitale très rare l’a laissé avec une seule grande «jambe» centrale – le nourrisson souffrait également d’une insuffisance pondérale dramatique, mais jusqu’à présent, on pense qu’il est dans un état stable



Un bébé est né en Inde avec ce qui ressemble un peu à une corne à la place des jambes.





Sous-développé et pesant à peine 2,31 livres, l’ enfant est né avec une épaisse touffe de cheveux noirs au centre de santé primaire de Manpura, dans le district de Shivpuri, dans le centre de l’Inde.



Le bébé et la mère ont été transférés du centre de santé primaire à l’hôpital du district de Shivpuri après la naissance.



L’enfant a été gardé dans l’unité spéciale de soins néonatals (SNCU) de l’hôpital mais reste dans un état stable, rapporte The Mirror.



Né le 26 août, les médecins ne savaient pas au départ si le bébé avait des complications médicales indésirables dues aux maladies rares avec lesquelles il est né.

Afrikmag