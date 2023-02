Un berger vole 23 bœufs à Farba Senghor

L’ancien ministre Farba Senghor a été roulé dans la farine par un berger nommé Yéro Bâ. Ce dernier est accusé par le plaignant, d’abus de confiance portant sur 23 vaches.



Les faits remontent en 2020. Selon "L’Observateur", l’ancien ministre avait alors confié son troupeau au sieur Bagua Ndao.



Mais, non satisfait de la gestion de ce dernier, il avait dépêché une délégation comprenant un major de la gendarmerie à la retraite, pour récupérer ses vaches.



Qu’il confiera, par la suite, après décompte, de 23 têtes, au berger Yéro Bâ. Trois ans plus tard, ce dernier lui a notifié qu’il ne lui restait que 9 têtes, déclarant que les 24 autres étaient mortes.





Des explications qui n’ont pas convaincu Farba Senghor. Floué, Farba Senghor a porté plainte contre le mis en cause, qui a été attrait à la barre du Tribunal des flagrants délits de Tambacounda.



A l’issue du délibéré rendu mercredi dernier, le plaignant a obtenu gain de cause. Le berger a été condamné à 6 mois de prison ferme. Il devra aussi payer la somme de 20 millions FCfa à Farba Senghor.