Un bus se renverse près de Fatick, un mort et cinq blessés graves

Rédigé par leral.net le Samedi 31 Août 2019 à 01:09 | | 0 commentaire(s)|

Un bus de transport en commun s’est renversé dans la nuit de jeudi à vendredi à hauteur de Ndioudiouf, un village situé à quelques kilomètres de la commune de Fatick (centre), provoquant un mort et cinq blessés graves, informe l’APS.



Le bus en provenance de Dakar a dérapé avant de se renverser à hauteur de ce village, provoquant la mort d’une femme d’une quarantaine d’années et faisant 35 blessés dont cinq sont dans un état grave, précise le lieutenant Mansour Faye, commandant de la 32e compagnie de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers.



Les fortes pluies tombées jeudi soir dans plusieurs régions du pays pourraient être à l’origine de cet accident.



Les blessés ont été évacués l’hôpital régional

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos