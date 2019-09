Un camion-citerne prend feu au Mali: Bilan, 7 morts et 46 blessés A Bamako la capitale malienne hier, un camion chargé de carburant a pris feu et malgré les tentative des secours, le bilan provisoire a fait état de 7 morts et 46 blessés. Sur ces blessés, les 42 ont été évacués à l'hôpital pour des soins.

Un camion-citerne transportant du carburant a pris feu à Bamako ce mardi vers 16 heures "près de la Station Shell non loin de l’Hôtel [Colibris] » à Badalabougou", en plein centre de Bamako. Le bilan provisoire fait état de 7 morts et 46 blessés, a fait savoir le gouvernement malien dans un communiqué.



Parmi les blessés, 42 ont été évacués au Centre hospitalo-universitaire de Gabriel Touré pour les soins, et 04 à l’Hôpital du Mali", a ajouté la même source.



Le gouvernement malien n'a déterminé ni les causes de l'accident, ni les circonstances, mais a affirmé que "des investigations sont en cours pour comprendre les circonstances exactes de l’accident et situer les responsabilités".

