Un camion finit sa course dans une maison et tue une fille

Jeudi 11 Juillet 2024

Un rocambolesque accident a fait hier un mort et plusieurs blessés à Keur Ibra Niane, dans le département de Thiès, juste au croisement Hanène, non loin de Touba Guèye, sur la route de Khombole. C’est un camion chargé de béton, en provenance de Ngoundiane, qui a dérapé, pour ensuite pénétrer dans une maison et finir sa course dans une chambre où dormaient plusieurs personnes, rapporte "L'As".



La fille Astou Seck, âgée de 15 ans, a été atrocement tuée sur le coup et dans le matelas où elle dormait. Le drame est survenu juste après la prière du matin. Astou Seck, la victime, est pourtant venue à Keur Ibra Niane, il y a moins de 48 heures, de son village natal de Ndirène, à quelques kilomètres de là, pour aider sa grande sœur qui est en état de grossesse très avancé et qui fait d’ailleurs partie des blessés. Mais malheureusement, le coup du sort en a décidé autrement et elle ne reverra jamais ses parents et proches. Juste après le drame, le chauffeur du camion est allé se livrer à la gendarmerie à Thiénaba, qui a ouvert une enquête.

Ndèye Fatou Kébé