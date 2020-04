Un camion frigorifique intercepté à Tambacounda: les 9 voyageurs clandestins placés en garde-à-vue Neuf (9) individus qui tentaient de rejoindre Dakar clandestinement, ont été interceptés mercredi à Tambacounda, la plus grande ville du Sénégal oriental, dont elle est la capitale administrative. Ils ont été découverts à l’intérieur d’un camion frigorifique en provenance de Kédougou.

Les éléments du dispositif de la gendarmerie de Tamba ont immobilisé le véhicule, qui tentait de rallier clandestinement la capitale sénégalaise, ce, grâce au renforcement des contrôles routiers, en cette période de la pandémie du coronavirus.



Pour se remplir les poches, le chauffeur du camion, Abdoul Aziz Ndiaye, a réussi à trouver 9 individus qui ont accepté de débourser chacun 10 000 FCfa pour faire partie du voyage. Interpellés en cours de route, ils ont été

sommés de descendre du véhicule. Mais, certains d’entre eux qui commençaient à souffrir d’asphyxie, avaient du mal à s’exécuter.



Après avoir été soumis à un contrôle médical et aux tests de Covid-19, ils ont été tous placés en garde-à-vue. Ils devraient être déférés au parquet ce jeudi.







