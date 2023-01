Un château d’eau à 170 millions FCFA : Malicounda Sasse étanche désormais sa soif De l’eau coule enfin à Malicounda Sasse et Ngogome à la grande satisfaction des populations de ces localités qui, des années durant, vivaient le calvaire de ne pas disposer du liquide précieux. Il a fallu la visite privée du maire de Malicounda à Sasse pour que ces populations puissent bénéficier d’eau courante.

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Janvier 2023 à 10:41 | | 0 commentaire(s)|

«Il y a cinq ans je suis venu ici, à Sasse, rendre visite à l’Imam. Et à l’heure de la prière, on a eu de la peine à trouver de l’eau pour faire nos ablutions. Je me suis alors engagé à faire en sorte que ce village dispose d’eau», déclare Maguette Sène. Le maire de Malicounda et Directeur du Coud a tenu sa promesse cinq après, puisque Malicounda Sasse et Ngogome ont étrenné un château d’eau.



«Je remercie le Conseil municipal et le président de la République qui nous a toujours accompagnés. Le coût global de ce forage est de 170 millions et va desservir une quinzaine de villages. L’accès à l’eau était un véritable casse-tête. Si on ne trouve même pas de l’eau pour faire ses ablutions, c’est grave», a déclaré le maire Maguette Sène qui demande aux populations d’en faire bon usage.



«L’eau est une denrée dans certains villages mais aussi à travers le pays. C’est pourquoi je demande aux populations d’en faire bon usage. L’eau est source de vie. Elle donne une meilleure santé en même temps qu’elle permet aux populations d’avoir des activités génératrices de revenus comme le maraîchage», a-t-il ajouté.



Ce forage d’un coût global de 170 millions FCFA financé par la mairie de Malicounda avec l’apport de 30 millions de la Senelec pour le réseau électrique peut desservir une quinzaine de villages.



«Ce forage vient à son heure. Les femmes de Sasse étaient fatiguées. Elles se levaient à 4h du matin pour aller chercher de l’eau dans les puits. C’est pourquoi nous nous réjouissons de cette infrastructure qui soulage les populations», se réjouit la conseillère municipale, Astou Sall.



Le gérant de ce forage, Mamadou Dieng salue cette initiative. «C’est un forage de 20,6 m avec une capacité de 150 m3. Le débit de la pompe est de 60 m3/ heure et la pression est forte. Le maire a dû débourser un million pour que nous puissions nous doter d’un compteur. Il s’est vraiment battu pour que nous ayons une telle infrastructure», s’est-il réjoui. Le défi qui reste à relever est d’avoir une bonne gestion de ce forage.

Bes Bi



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook