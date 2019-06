Un chauffeur de taxi Sénégalais Elhadji Mansour Seck , père d'un fils âgé d'un an, a été tué par balle dans un taxi à Garner ( Traduction par google ) GARNER, N.C. (WTVD) - Le corps d'un homme a été retrouvé tué par balle dans un taxi sur Poole Drive, selon le département de police de Garner.

Les agents ont classé l'affaire comme un homicide, mais ont déclaré qu'il était encore tôt dans l'enquête.



Elhadji Mansour Seck, 36 ans, de Raleigh, a été identifié comme étant la victime. Son corps a été retrouvé dans un taxi Amigo vers 16h50.



Seck laisse derrière lui une femme et son fils âgé d'un an.



"Chaque fois que la vie de quelqu'un se termine tragiquement, je veux dire que c'est une période difficile pour la famille. C'est un moment difficile pour les forces de l'ordre.



Nos pensées vont à la famille et aux amis de cette personne ", a déclaré le lieutenant Chris Clayton.



Le département de police de Garner a déclaré qu'il ne disposait d'aucune information ni d'aucun motif suspects derrière le tir présumé.



Les agents ont demandé à toute personne susceptible de se trouver dans la zone d'appeler au 001 919 772-8810



