Un chipeur au sein de la famille : A.D.B vole le téléphone de sa sœur pour se saouler Alcoolique, A. D. B pète les plombs dès qu’il prend un verre. Il n’hésite pas à tirer sur tout ce qui bouge. Sa sœur B .B, enseignante de profession, a en fait les frais.

Elle avait donné son téléphone portable à son frère pour qu’il l’amène chez un réparateur. Mais A.D.B est allé vendre le téléphone avant de se fondre dans la nature.

Dès que la dame a réclamé son téléphone, A. D. B s’est emporté et l’a abreuvé d’injures avant de la menacer. Complètement paniquée, B.B s’est rendue à la Police de Grand-Yoff pour porter plainte contre son frère.



Convoqué par les limiers, A.D.B a déclaré avoir agi sous l’effet de l’alcool. Il avoue avoir vendu le téléphone à 25.000 Fcfa avant de se rendre dans un bar pour se saouler. Suffisant alors pour qu’il soit placé en garde à vue pour abus de confiance, menaces et violences à ascendant.

