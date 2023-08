Un coin du voile se lève sur l’arrestation du Maire de Sangalkam: Pape Sow arrêté à cause de Juan Branco On en sait beaucoup plus sur l’arrestation de Pape Sow. Le maire de Sangalkam aurait financé l’hébergement de Juan Branco au Lac Rose lors de son apparition soudaine au point de presse des avocats de Ousmane Sonko.

Rédigé par leral.net le Samedi 5 Août 2023

Le ministre de l’intérieur dans un entretien avec la Rfm a clairement dit que nous avons mis la main sur la personne qui l’a aidé et qui financé son hébergement sans préciser de nom.



C’est Abdou Diouf Diagne correspondant rfm à Rufisque de faire la lumière sur cette personne dont fait allusion le ministre de l’intérieur. Il s’agirait de Pape Sow maire de Sangalkam.



Rappelons que le maire a été appréhendé par la section de recherches de Keur Massar…



