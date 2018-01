Un collectif mbourois tient « pour responsable la FSF, des dérives éventuels pouvant naître de la participation de Ouakam au championnat.

MEMORANDUM



C’est avec amertume et indignation que le monde sportif et la population sénégalaise en général,

ont constaté par voie de presse la décision rendue par le TAS (Tribunal Arbitral du Sport) .

Laquelle décision est irrégulière à tout point de vu .Une décision rendue avec la complicité de la

Fédération Sénégalaise de Football qui s’est très rapidement résignée à prendre acte après avoir été

pointée du doigt sans la nommer par le TAS y compris la ligue Pro .Elle a en effet accepté dès le

début de donner un effet relatif à sa décision de suspension prononcée à l’encontre de l’US Ouakam .

Il faut rappeler que la saisine du Tribunal Arbitral du Sport est subordonnée au consentement

réciproque des parties par l’établissement d’une convention d’arbitrage.



La population Mbouroise est aussi écœurée de constater qu’il y’a une volonté manifeste de la ligue

Pro d’intégrer l’Union sportive de Ouakam dans le championnat National, les propos tenus par

Monsieur Abdoulaye Sow en sont une parfaite illustration.

Pour réponse, les sentences arbitrales rendues par le TAS bénéficient d’une force exécutoire

relative contrairement à ce qu’avance Mr Abdoulaye Sow.

Il existe bel et bien une voie de recours offerte aux parties lorsqu’elles estiment que la décision est

irrégulière.



En effet la FSF peut saisir le Tribunal fédéral Suisse en invoquant surtout le motif d’incompatibilité

avec l’ordre public de la décision en appel du TAS. Il y’a des risques de trouble à l’ordre public si

jamais les 3 clubs de Mbour affrontent l’USO .



Une voie de recours au Tribunal fédéral Suisse est ouverte pour des motifs limités, tels que l’absence

de compétence , la violation des règles élémentaires de procédure (Ex : Violation du droit d’être

entendu ) ou l’incompatibilité avec l’ordre public .Le fondement de la compétence du Tribunal

fédéral de Suisse contre les décisions du TAS résulte de la loi fédérale Suisse sur le droit international

privé du 18 /12/1987 (Voir arbitrage TAS 92/63G c/FEI ) in recueil sentences du TAS 86/98.En outre

le chapitre 12 de la loi sus visée définit le champ d’application de l’arbitrage internationale en son

alinea 1 de l’article 176 en ces termes : « les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout

arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse… »

Au regard de tous ces faits



 Nous demandons à l’Etat du Sénégal de prendre ses responsabilités face à une telle

situation.



 Nous tenons pour responsable la FSF , des dérives éventuels pouvant naitre de la

participation de Ouakam dans le championnat.



 Nous demandons également la tenue imminente d’un procès pour le repos de nos disparus

(situer la responsabilité des organisateurs).



 Nous savons également que la percée des clubs Mbourois au niveau du football sénégalais

dérange certains en l’occurrence les fédéraux sénégalais.



 Le bras de fer des dirigeants du football Mbourois avec M.Augustin Senghor lors des

renouvellements ne doit pas se répercuter sur le football Sénégalais.



 Enfin nous n’excluons aucune forme de lutte pour que justice soit rendue à nos illustres

disparus.