Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Un couple d'obèses morbides fait l'amour ensemble pour la toute première fois après 11 ans ! Rédigé par leral.net le Lundi 15 Janvier 2018 à 08:32 | | 0 commentaire(s)| Un couple a enfin pu faire l'amour ensemble pour la toute première fois en 11 ans après que les deux amoureux soient parvenus à perdre un total de 260 kilos.



Lee Sutton, 42 ans, et Rena Kiser, 39 ans, proviennent tous les deux du Missouri. Ils pesaient respectivement 714 kilos et 245 kilos.

Mais voilà que les deux amoureux ont maintenant subi une chirurgie de l'estomac et ils ont ainsi pu entreprendre une transformation qui allait leur sauver la vie.

Mais voilà que les deux amoureux ont maintenant subi une chirurgie de l'estomac et ils ont ainsi pu entreprendre une transformation qui allait leur sauver la vie.

Lee était devenu si obèse qu'il n'arrivait presque plus à sortir de son lit.

Le couple n'avait plus le choix de changer ses habitudes, car le poids des deux amoureux ne cessait plus d'augmenter à une vitesse folle.

Les deux conjoints ont donc fait la route jusqu'au Texas pour rencontrer le docteur Younan Nowzaradan.







Accueil Envoyer à un ami Partager