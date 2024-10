Un couvre-feu à 17 heures pour Dakar : Cette nouvelle annonce qui surprend

Carte de séjour pour tous les étrangers, à l’exception des Gambiens, afin de générer entre 400 et 600 milliards de francs CFA par an ; des conditions strictes pour la demande d’asile ; un recensement de la communauté guinéenne ; interdiction pour les femmes libanaises d’accoucher au Sénégal… À la tête de la coalition « Jiital Doomi Reewmi cii bir reewmi » : les Nationalistes, Tahirou Sarr a présenté hier, son programme pour une Assemblée nationale de qualité, au service du peuple sénégalais.



Parmi ses propositions, relaie "Libération", le leader de « Jiital Doomi Reewmi cii bir reewmi » a suggéré la récupération de tous les actes d’état-civil enregistrés depuis 2007, ainsi que le renouvellement des cartes nationales d’identité et des passeports, pour mettre fin à ce qu’il appelle la « mafia de la corruption ». En tant que terre d’accueil pour de nombreuses populations de la sous-région, Tahirou Sarr propose également un « couvre-feu » pour les mendiants, à partir de 17 heures.



Comme si cela ne suffisait pas, Tahirou Sarr plaide également pour la réduction du nombre de jours de campagne électorale. Selon lui, au lieu des trois semaines habituelles, le gouvernement et les coalitions politiques pourraient s’entendre pour que la campagne des législatives se limite aux deux dernières semaines, tandis que la première semaine serait dédiée aux victimes des inondations du fleuve Sénégal.



Senenews