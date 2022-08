Un des acteurs principaux de la coalition au pouvoir dans le Sine : Mbagnick Ndiaye vante le génie de Macky Sall et allume les transhumants L’ancien ministre de Macky Sall a été un atout dans la victoire de la Coalition au pouvoir, dans le Sine. Selon un communiqué parcouru par "Sud Quotidien", « il a parcouru, la presque totalité des communes du département, apportant soutien, appui et participant aux caravanes dans les localités les plus reculées du Sine ».Il a présidé le meeting de clôture à Djilass mais surtout à Fimela, où le maire Karim Sène est choisi pour diriger la liste départementale.

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Août 2022

Il a été l’un des rares responsables à s’investir au niveau départemental. Sa commune d’origine Ngayokhéme a été celle qui a le mieux voté dans tout le département.



Pour ce membre fondateur de l’APR, Macky Sall doit tirer les leçons de ces élections, qui étaient pour lui, un test majeur.



Ainsi, après de un tel effort fourni, l’ancien ministre a relevé quelques causes qui ont participé à la contre-performance des résultats de la coalition au niveau des urnes dans certaines localités.



A son avis, « Macky Sall, doit analyser les résultats sortis des urnes. Sa coalition a perdu et même mordu la poussière dans toutes les localités où il a été poussé à se débarrasser de ses premiers compagnons. Mieux, tous ceux-là, qu’il a nouvellement promus, rivalisent d’arrogance, ils ne mouillent jamais le maillot sur les plateaux de télévisions et de radios ».



« Ceux qui entourent Macky Sall, lui donnent de fausses informations et le mettent-en mal avec les populations. Macky Sall doit laver, nettoyer en profondeur et sans état d’âme son entourage à grande eau », fulmine l’ancien ministre de la communication.



M. Ndiaye de dire, « je le sais fin politique, sinon le meilleur de sa génération, mais son entourage et les transhumants le poussent dans le ravin. De la Médina à Saint-Louis, de Kébémer, à Touba, de Mbacké, à Kolda Commune, de Kaolack Commune, à Thiés Commune… où sont-ils ? ».



Selon lui, « les populations ont sanctionné non pas sa politique de développement du Sénégal, visible dans les coins et recoins du pays, mais les hommes qui lui servent de relais. L’opposition gagne du terrain et ce par le manque d’humilité et de sincérité des hommes de notre coalition ».



« Vous avez gagné toutes les élections auxquelles vous avez participé, vous avez la confiance des populations, cependant, il vous faut vous ressaisir, apprendre de vos erreurs et rectifier le tir avant qu’il ne soit trop tard. 2024, c’est demain !!! », lance-t-il.

