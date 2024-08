Un drame évité à Ngoundiane : Deux voisines et amies se battent pour une facture d’eau de 1000 francs ! Le Témoin- 1.000 FCFA. C’est la modique somme d’argent à l’origine d’une banale querelle qui a failli virer au drame, dans la commune de Ngoundiane (département de Thiès), entre une locataire D. D., étudiante en licence 3 au département de mathématiques appliquées, et la fille de sa locatrice B. D. Elles en sont violemment venues aux mains avant d’être séparées par le voisinage

Depuis quatre ans, D. Dieng paie correctement le montant mensuel de 30.000 FCFA de la location d’une chambre dans le domicile de la dame S. Faye. Mais, ces derniers temps, elle a catégoriquement refusé de payer la somme de 1.000 FCFA que lui réclame la propriétaire de la maison concernant la facture d’eau, sous prétexte d’avoir déjà honoré ses engagements.



La dernière fois, une vive altercation s’en est suivie avec un échange d’injures sanctionnées par l’éclatement d’une rude bagarre. La fille de la propriétaire de la maison, B. Diouf, alertée par sa mère, a bondi telle une lionne pour se ruer sur D.D. Les deux filles se sont séparées farouchement. Lorsqu’elles ont été séparées par les voisins, toutes les deux étaient blessées et elles ont donc été acheminées à l’hôpital.



Deux plaintes croisées à la gendarmerie pour coups et blessures volontaires, avec des certificats médicaux à l’appui, les conduiront devant la barre du tribunal départemental de Thiès, où elles ont toutes reconnu s’être battues, chacune accusant son vis-à-vis d’être à l’origine de la rixe.



D. D. a déclaré « avoir, comme locataire, totalisé quatre années dans cette maison sans avoir jamais eu le plus petit problème avec qui que ce soit. B. Diouf et moi étions amies et partagions beaucoup de choses. C’est pendant que je me querellais avec sa mère qu’elle a accouru et, sans chercher à comprendre, s’est ruée sur ma personne, m’occasionnant des blessures en plus de la destruction de mes lunettes de myopie que j’avais acquises à 230 000 FCFA ».



Elle a réclamé 600. 000 FCFA à titre de dommages et intérêts. B. Diouf, pour sa part, raconte que « c’est D. D. qui a injurié ma mère, quand elle lui a réclamé 1.000 FCFA pour la facture d’eau ».



Elle s’est dit victime et a demandé 650.000 FCFA de dommages et intérêts. Le procureur de la République, selon qui les faits sont constants à l’égard des deux parties, a requis l’application de la loi.



Le tribunal les a toutes deux déclarées coupables de coups et blessures volontaires avant de les condamner à payer chacune une amende de 20.000 FCFA et la somme de 300.000 FCFA comme dommages et intérêts



