Un écrivain nigérian révèle pourquoi le groupe P-Square s’est divisé

Selon lui, l’argent et les femmes sont à l’origine de la séparation des frères jumeaux qui formaient autrefois le duo musical de feu P-Square.



Il a tweeté: «L’argent et les femmes peuvent séparer même des jumeaux. Pas besoin de chercher trop loin. Pensez à P-Square. Si vous voulez que votre fraternité et votre amitié durent, compartimentez votre vie. Ayez des frontières séparées entre l’amour et la vie financière et la famille et les amitiés. »



Rappelons qu’en novembre 2017, le célèbre duo de musique nigérian, Psquare s’est finalement séparé après que Peter a propagé des spéculations sur le fait que tout n’allait pas bien entre lui et son frère jumeau en même temps partenaire commercial – Paul.