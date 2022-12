Un électricien étrangle à mort son père puis menace de tuer sa mère

Et comme cela ne suffisait pas, il a encore récidivé. Ayant renoué avec ses vieilles habitudes, un bon matin, il a menacé de tuer sa propre mère. Et d’ailleurs, c’est cette dernière qui l’a traduit hier devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour violences à ascendant, menaces de mort, injures publiques et non publiques.



À en croire la plaignante, le jour des faits, il grillait des joints de chanvre indien comme à son habitude dans la concession familiale. Mais, précise la dame Bamy Dièye, lorsqu’elle lui a reproché cela, il s’est mis en colère puis l’a violemment bousculée et injuriée.



Pis, Mor Anta Niang a brandi un couteau pour s’attaquer à elle tout en menaçant de la tuer. Prise de panique, la dame dit s’être enfuie pour se cacher dans sa chambre. Ce, avant d’aller porter plainte contre lui



Électricien de son état, Mor Anta Niang, 34 ans, a nié ces accusations. Néanmoins, il a reconnu être un amateur de l’herbe qui tue.



Le parquet a requis 1 an de prison ferme contre lui. Au terme des débats, ce prévenu qui croupit en prison depuis le 28 novembre 2022 sera fixé sur son sort ce matin, mercredi 21 décembre

