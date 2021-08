Un enfant de moins de 02 ans enlevé à Kaolack: Une sombre affaire de vengeance Un enfant de moins de deux (2) ans a été enlevé à Kaolack, avant d'être retrouvé à Mbour. Libération parle d'une rocambolesque affaire de kidnapping.

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Août 2021 à 06:31 | | 0 commentaire(s)|

Agé de moins de deux (2) ans, l'enfant avait été kidnappé lundi dernier à Kaolack, plus précisément à Médina Baye.



L'auteur de l'acte n'est autre qu'une femme et elle a été arrêtée ce vendredi à Mbour où l'enfant a été retrouvé.



Le journal parle d'une sombre affaire qui serait apparentée à de la vengeance.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos