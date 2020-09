Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Un enfant testé positif à la Covid-19 en Grande Section: Un parent d’élève indigné dénonce l’ouverture des classes, ayant des agréments étrangers Rédigé par leral.net le Lundi 21 Septembre 2020 à 11:40 | | 0 commentaire(s)| Un parent d’élève indigné a joint la Rédaction de Leral pour dénoncer ce qui semble à ses yeux d’une injustice. Il considère pendant que les autres enfants du pays faisant le programme sénégalais ne peuvent pas aller à l'école et accusent un retard incommensurable, l'état permet à des institutions, ayant des agréments étrangers d'ouvrir.

Le parent d’élève indigné, ayant pris le soin de joindre Leral, à travers une note de dénonciation a estimé qu’il ne peut y avoir deux poids, deux mesures dans le fonctionnement des établissements au Sénégal. D’après lui, ceux qui dirigent le pays ont leurs enfants dans ces établissements, devenant maintenant des nids de diffusion du virus avec toutes les conséquences dangereuses que cela comporte.



« Un enfant a été testé positif au Covid-19 en Grande Section. Nous avons pris contact avec la cellule de gestion du Covid du gouvernement. Conformément aux instructions de celle-ci, nous vous demandons de garder votre enfant à la maison pendant 7 jours, ainsi que leur(s) frère(s) et soeur(s). Ils reviendront donc, à l'école lundi 28 septembre », lit-on sur une note de la Directrice de l’école bilingue.



Cette dernière, prévient les parents d’élève en soutenant que si vous observez l'apparition de symptômes chez votre enfant ou dans la famille, il vous faudra contacter la cellule du Ministère de la Santé au 78 172 10 81 / 76 765 97 31 / 70 717 14 92) pour qu'ils vous indiquent si un test doit être effectué.



Ce faisant, elle promet de mettre en place un enseignement à distance. Les informations détaillées, insiste-t-elle, seront envoyées demain. Vous pouvez d'ores et déjà venir à l'école demain matin, entre 9h et 12h, pour récupérer le matériel des enfants.





