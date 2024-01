Un enseignant justifie l’acte contre-nature avec son élève : «C’était pour guérir mon impuissance» Un professeur d’Eps a été condamné à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour pédophilie et acte contre nature par la chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Mbour. Sa victime est un de ses élèves âgé de 14 ans. Une histoire répugnante que nous rapporte Bes Bi



Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Janvier 2024 à 10:19 | | 0 commentaire(s)|

C’est à quatre reprises que M. Sall a entretenu des relations sexuelles avec son élève de 4ème. Cet homme marié et père d’une fille serait un habitué des faits. Mais interrogé, l’enseignant déclare que c’est son marabout qui lui a recommandé d’avoir des relations avec un garçon pour guérir de la stérilité.



Quant à la victime qui a répondu favorablement aux demandes salaces de son prof’, la partie civile explique : «Nous avons fait ça à quatre reprises. La première fois, il m’avait fait croire qu’il avait des invités pour une fête. Mais il n’en fut rien. Il a exercé une violence sur moi. Si à la suite je n’ai pas refusé, c’est par peur parce qu’il menaçait de me donner de mauvaises notes.»



C’est la sœur de la victime qui est tombée sur les messages que son jeune frère recevait de son professeur et qui a ébruité l’affaire.



«J’étais aussi abasourdie que choquée par ces messages entre mon frère et son prof’ d’Eps. Quand je l’ai eu au téléphone, il m’a dit qu’il n’aurait jamais entretenu ces relations avec lui s’il savait que c’est mon frère», a déclaré le témoin.



La chambre criminelle a déclaré M. Sall coupable de pédophilie et d’acte contre nature et l’a condamné à dix ans de réclusion criminelle.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook