Un enterrement stoppé à Touba : Suite à une altercation Gambien Thiam aurait tué Cheikh Kâ Un enterrement a été stoppé à Touba par la Police. Pour la raison, suite à une altercation le dénommé Gambien Thiam aurait tué Cheikh Kâ. Informés un peu avant le départ du corps du défunt vers les cimetières, les policiers ont vite réagi.

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Octobre 2020 à 09:33 | | 0 commentaire(s)|

Le nommé Gambien Thiam, gardien au domicile d’un guide religieux, aurait tué Cheikh Kâ suite à une altercation. En effet, la bagarre aurait eu lieu vendredi dernier et c’est samedi, lors de l’enterrement du sieur Kâ au cimetière de Bakhiya de Touba, qu’une source a informé les éléments du poste de police de Gouy Mbind qu’il s’agissait d’un présumé crime et donné le nom du présumé tueur.



D’après « Le quotidien », c’est ainsi que les flics ont débarqué au cimetière pour stopper l’inhumation. Suite à des recherches, les flics ont procédé à l’interpellation du sieur Thiam. Ce dernier est actuellement en garde à vue au commissariat de Gouy Mbind.



Alors que le procureur de la République près du Tribunal de grande instance de Diourbel a ordonné une autopsie tout en ouvrant une enquête.



