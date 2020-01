Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Un ex entraîneur nigérian quémande de l’argent après avoir été banni à vie par la FIFA Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Janvier 2020 à 10:54 | | 0 commentaire(s)| L’ancien entraineur de l’equipe nationale de football du Nigeria, Samson Siasia a ouvert un compte GoFundMe afin de collecter suffisamment d’argent pour faire appel de son interdiction à vie auprès du Tribunal arbitral des sports, rapporte This Day.





Récemment, l’ancien entraîneur des Super Eagles a été banni à vie par la FIFA, après que l’instance dirigeante du football mondial l’ait reconnu coupable d’avoir reçu un pot-de-vin.



Siasia a essayé d’obtenir l’argent de l’appel d’amis et d’associés depuis qu’il a été banni du football, mais les 250 000 $ semblent une tâche difficile à lever pour lui. Siasia, 52 ans, aurait également demandé de l’aide au gouvernement fédéral et à certains Nigérians notables après son interdiction.



«Je vais me battre jusqu’au dernier souffle pour soigner ma réputation parce que je sais que je n’ai rien fait de mal.”

«Je n’ai entendu parler de tout cela pour la première fois, comme tout le monde sur les réseaux sociaux, puis j’ai reçu un appel du président de la NFF, Amaju Pinnick, me demandant si j’avais vu une lettre de la FIFA.”

«J’ai dit non et il m’a demandé de vérifier. C’est à ce moment-là que j’ai vérifié mon e-mail. Mais je sais que je suis innocent et je demande à tout le monde de m’aider à lever cet argent pour effacer mon nom ”, a expliqué Siasia.



Outre le fait que Samson Siasia ait été banni à vie de la FIFA, il a également été condamné à une amende de 50 000 $ US par l’instance dirigeante du football mondial.



