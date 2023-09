Un faux commandant des Douanes gruge une dame de 4 millions FCfa

Transitaire de profession, P. Sané, multirécidiviste, se faisait passer pour un douanier pour escroquer des citoyens. La dame M. M. Fall, gérante d’une agence immobilière, l’a appris à ses dépens. Voulant acquérir un véhicule, la dame s’en est ouverte au faux commandant des Douanes à qui elle vouait une confiance aveugle. Pour appâter sa victime, P. Sané envoie à la dame plusieurs photos de véhicules qui, selon lui, proviennent de Singapour.



La victime choisit une voiture de marque Kia, modèle Sportage. Ils tombent d’accord sur la somme de 4 millions FCfa, mais M. M. Fall va prendre en charge les frais de douanes. Ainsi P. Sané mandate son ami A. Bouba, qui se dit également douanier, pour qu’il récupère l’argent auprès de la dame. Ce que cette dernière fait, en lui remettant l’intégralité de la somme. Après avoir encaissé l’argent, P. Sané et son acolyte A. Bouba se volatilisent dans la nature. Entre-temps, P. Sané est arrêté pour une autre histoire d’usurpation de fonction et envoyé en prison.



Sans savoir que son bourreau est en prison, M. M. Fall se rend alors à la Division des investigations criminelles (Dic), pour porter contre les mis en cause. C’est ainsi que P. Sané est extrait de la prison de Rebeuss pour une autre audition.



Devant les enquêteurs, P. Sané a soutenu n’avoir jamais mandaté A. Bouba pour récupérer l’argent, mais plutôt, des documents administratifs. Il indique que son acolyte s’est volatilisé dans la nature avec son véhicule de marque Hyundai de modèle Sonata. Ce qui n’a pas du tout convaincu les limiers, qui vont le placer en garde-à-vue. P. Sané est déféré au parquet pour escroquerie. Son acolyte A. Bouba est, lui, en fuite