Un fleuron du Président Sall en perdition : La Délégation générale à la Solidarité nationale se meurt En voilà une structure qui devrait changer de direction: La Délégation générale à la Solidarité nationale et à la Protection sociale, ce fleuron créé par le Président Sall à son arrivée au pouvoir. Ce fleuron du Président Sall est en perdition : La Délégation à la Solidarité nationale se meurt.

Samedi 24 Juillet 2021

Sous Mansour Faye et même sous Anta Sarr, dans une certaine mesure, elle était présente un peu partout au chevet des populations démunies et brillait de mille feux. Hélas !



Depuis quelques temps, la Délégation se meurt. Ses aides s’effritent et sont quasiment invisibles. Même les maigres enveloppes envoyées n’ont pu arriver à destination, à temps, pour permettre aux démunis de bien célébrer la fête de Tabaski. Un dysfonctionnement est passé par là.



D’où les complaintes parvenues à « L’As», où l’on se demande si vraiment Samba Diobène Kâ est l’homme qu’il faut à la tête du ministère ou encore, si vraiment la robe n’est pas trop ample pour la Déléguée Aminata Sow. En tout cas, ça bruit fort et "L’As" qui a capté le bruit, a déjà largué ses amarres



