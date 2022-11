Un frère de Papis Demba Cissé tué à Thiès

Amadou Cissé, photographe de son état, demi-frère de l'ancien international de football Papis Demba Cissé, a trouvé la mort à Thiès, dans des conditions atroces. Les faits ont eu lieu lundi passé aux environs de 18 heures. Il a quitté son domicile au quartier Silmang pour se rendre au travail. Mais en cours de route, alors qu'il avait le téléphone collé à l'oreille, il a été pris de court par des jeunes à bord d'une moto Jakarta, qui lui ont chipé le téléphone.



Selon "L'As", Iil est allé à leur poursuite et l'irréparable s'est produit au quartier Grand Standing, où il a été mortellement fauché par un camion. La levée du corps a eu lieu hier à la morgue du Centre hospitalier régional El Hadji Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Et il a été ensuite acheminé à Ziguinchor où il repose pour l'éternité. Selon un de ses proches, c'est comme si Amadou était poursuivi par le sort. En effet, il avait fait un accident qui lui avait valu son statut de handicapé. Et il y a quelques semaines, il a été victime d'une agression et à cette occasion, sa moto avait été emportée. Quelques jours après, il a été victime d'un vol de 300 000 FCfa.