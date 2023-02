Un gang de cambrioleurs démantelé à Louga

Un gang fort de 7 caïds qui procédait à des séries de cambriolages dans la ville de Louga et ses environs, a été mis hors d’état de nuire par la police.



Cette bande armée comptait déjà à son actif, une série d’attaques contre des pharmacies, des magasins et autres villas luxueuses.



Selon des sources judiciaires de "L’Observateur", dans la nuit du 27 au 28 janvier dernier, les assaillants lourdement armés ont fait irruption, vers 3 heures du matin, devant la pharmacie «Keur Serigne Louga Ouest».



Malheureusement, peinant à défoncer la porte, ils vont jeter leur dévolu sur une autre pharmacie à l’enseigne «Yaye Khady», sise à la périphérie de Louga, relate "Senenews".



Dotés d’un lourd arsenal de cambriolage, ils vont cette fois-ci faire sauter le portail de l’édifice. Une fois à l’intérieur, le gang va faire main basse sur plus de 100 mille FCfa.



Grâce à l’exploitation des caméras de surveillance, les policiers ont arrêté, le 2 février dernier, 4 individus qui avaient été identifiés et suspectés dans les images desdites caméras.



L’un d’eux, habillé d’un blouson «Jacket» de couleur noire, assorti des rayures, sera formellement identifié comme étant un repris de justice, arrêté plusieurs fois pour vols aggravés.



Deux autres suspects seront également interpellés. Une forte somme d’argent et une arme blanche ont été trouvés par devers eux. Au final, quatre des délinquants en cavale seront appréhendés, portant à 7, le nombre de malfrat dont la moyenne d’âge ne dépasse pas la trentaine.



Tout ce beau monde a été placé en garde-à-vue pour, vols en réunion multiples, commis la nuit avec usage d’armes. L’enquête suit son cours.