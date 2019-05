Un gang qui emportait des millions de FCFA par nuit, démantelé

Une redouble bande de cambrioleurs qui écumait le secteur des Hlm, de Castors, Derklé, Rebeuss, Dieuppeul, Maristes, Nord Foire, Parcelles assainies, Guédiawaye, Yeumbeul… a été démantelé par la Sûreté urbaine de Dakar.



Ils ont été conduits hier devant le procureur pour association de malfaiteurs, vols commis la nuit avec violence, usage d’armes à feu, moyens de transport, recel. Constitué de 4 membres avec à leur tête A Ndiaye, le gang est spécialisé dans le vol à l’arraché, le vol de batteries de véhicules, le cambriolage de boutiques d’alimentation et de transfert d’argent.

Aux dernières nouvelles, 7 victimes à qui ils ont dérobé plus de 11 millons de FCfa, se sont présentées devant les enquêteurs.











