Un garçon de 10 ans échappe à ses ravisseurs, à Dieuppeul

Les rapts des enfants prennent des proportions inquiétantes sous nos cieux. Et cela s’est vérifié hier, à Dieuppeul, où un garçon de 10 ans a échappé à un kidnapping. Des témoignages recueillis sur place, il ressort que le gamin est parvenu à tromper la vigilance de ses ravisseurs, avant d’atterrir à Dieuppeul. Là, il a été pris en charge par les populations. Elève en classe de Ce1 dans son quartier de Diamaguène, le garçon aurait kidnappé par des individus non encore identifiés.



Selon les explications de la victime présumée, ses ravisseurs avaient enlevé et séquestré une dizaine d’enfants dans une chambre. Plus veinard, il a réussi à s’échapper en passant par la fenêtre. Fatigué et mal en point, il s’écroule en pleine rue à Dieuppeul et sera pris en charge par les populations de ladite localité.



Il a été ensuite conduit à la police de Dieuppeul avant que ses parents ne viennent le récupérer.













L’Observateur