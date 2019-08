Un gendarme auxiliaire et un policier impliqués dans une série de cambriolages

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Août 2019 à 11:36 | | 1 commentaire(s)|

La Section de Recherches de la Gendarmerie nationale a procédé à l’arrestation d’un gendarme auxiliaire P. S. Sagna cité dans une série de cambriolages à Dakar et sa banlieue.



Selon le journal Libération, le mis en cause qui a passé toute la journée d’hier, lundi 19 août, dans la cave du Palais de justice, était recherché depuis janvier.



La source informe qu’un agent de police cité dans cette méme affaire de cambriolage, est toujours en cavale.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos