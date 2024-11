Un geste de solidarité : La communauté libanaise soutient les populations touchées par les crues du fleuve Sénégal Dans un remarquable élan de solidarité, la communauté libanaise au Sénégal, sous la direction de l’ambassadeur du Liban, SE M. Sami HADDAD, et en coordination avec le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, a apporté un soutien crucial aux populations affectées par les récentes crues du fleuve Sénégal. Ce don, d’une valeur de plus de 200 millions de FCFA, est destiné à venir en aide aux habitants des localités de Bakel, Tambacounda, Kanel, Matam, Kédougou, Saraya, Podor, Dagana, Saint-Louis, Vélingara et Ziguinchor.



Ce geste généreux inclut la distribution de denrées alimentaires, de produits de nettoyage et désinfectants, de kits de couchage, ainsi que d'autres articles essentiels pour répondre aux besoins immédiats des populations affectées par cette catastrophe naturelle. Ces actions visent à atténuer les souffrances des communautés locales en leur offrant des moyens concrets de surmonter les difficultés actuelles.



La cérémonie officielle de remise de ce don a eu lieu le vendredi 15 novembre 2024 en présence du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le Général Jean Baptiste Tine, et de l’ambassadeur du Liban. Cet événement symbolique illustre non seulement l’importance de la coopération entre les communautés, mais souligne également l’engagement profond de la communauté libanaise dans le soutien aux populations vulnérables.



La communauté libanaise du Sénégal, connue pour sa résilience et son esprit d’entraide, continue d’être un acteur clé dans le développement social et économique du pays. À travers cette initiative, elle réaffirme son rôle en tant que partenaire solidaire et invite d'autres entités à suivre cet exemple, renforçant ainsi la cohésion sociale et la solidarité nationale.



Ce geste, empreint de bienveillance et de générosité, s'inscrit dans une dynamique plus large visant à unir les forces face aux défis auxquels sont confrontées les populations vulnérables. Il constitue un appel vibrant à la mobilisation collective pour bâtir un avenir plus solidaire et inclusif.

