Un grand HOMME D’ÉTAT est parti !

Oui, il avait tout pour être Président du Sénégal et il y croyait à juste titre. Nous, ses compagnons, comme il aimait nous appeler, y croyions aussi .



Mon frère , mon ami, le mouride sadekh, le musulman accompli, le vrai Sénégalais, est parti à jamais.



Mon cher grand frère , il aimait bien le mot “ cher “ et le mot “ Inchaaallaa “ qu’il tirait bien.



“ Inchalla “ était au début et à la fin de chacune des phrases qu’il prononçait.



N’était-il pas à cause de la densité de son “ Iman “? Tout chez lui tournait autour d’Allah (swt) et de Seriñ Touba, son guide .



La première fois qu’il m‘a reçu à Ouakam, en 2021, nous avons passé notre temps à parler de Khadim Rassoul, notre passion. Au moment de le quitter, il sortira de sa poche un khassida “ ismu labrar “ et me le remit, en me disant “ ma lako diokh adiya Seriñ Touba“.



Oui, ceux qui le connaissent, savent qu’il en avait toujours un avec lui.



Ces 3 dernières années qu’on s’est connu par l’entremise de notre guide Serigne Moussa Navel, j’ai retrouvé un homme d’une compassion inégalée, d’une intelligence insoupçonnée, d’une humilité sans commune mesure et d’une générosité de cœur et d’esprit, qu’il a certainement héritées de son homonyme Mahamad Rassouloulahi ( psl).



Il me parlait souvent de l’intimité de la relation que son Papa, le commissaire Dionne avait avec mon grand frère Bassirou, fils du jeune frère de mon papa , Abdoulaye Coumba Daro et qui portait le nom de mon père .



Il était l’ami intime de son père et seule la mort les a séparés.



Il me parlait des vacances qu’il passait à Thilmakha, très jeune, avec son papa.



Malgré le temps, il n’y a rien oublié, même dans les petits détails de la disposition des maisons qui étaient juxtaposées et avaient une porte entre elles .



On se parlait très souvent à défaut de se voir. Quelqu’un qui a toujours revendiqué l’estime qu’il porte en ma personne, même en public, en réunion avec nos compagnons de lutte politique, il aimait me le dire à haute voix. “ Aka amon yene ci man “ !



Un Mouride ne prend jamais de retraite, “dafay wac ligay “. Oui, Mouride Sadekh, tu es mort sur le champ de l’amour de ta patrie, le champ de l’honneur comme ton arrière-grand-père, qui fait partie des 70 inconditionnels de mon arrière-grand-père Lat Dior, les martyrs tombés à Dekheulé le 27 Octobre 1886.



Que la terre de Touba où tu retrouveras ton guide Seriñ Moustapha Bassirou et tes deux parents, terre que tu as toujours aimée, te soit légère.



Repose-toi, un repos bien mérité mon cher grand frère, à janatul firdawsi 🙏🏽 Ameen !



Mes condoléances les plus attristées à Katy Mme Dionne, ma chère sœur adorée, ma confidente Fatou Meïssa Kane , Diarra, Ramatoulaye, Cheikh, Assane, Momo, toute la famille et les compagnons de Dionne 2024.













Cheikh Makhtar Hakim Diop