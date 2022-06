Un grand pas de la technologie en Afrique : Découverte d’un robot téléguidé du Sénégal au MIT

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Juin 2022 à 00:42 | | 0 commentaire(s)|

Cette découverte est une avancée, un grand pas de la technologie en Afrique. Ce robot téléguidé du Sénégal se trouve au Massachusetts Institute of Technology, MIT.

Cet Institut de technologie du Massachusetts, est un institut de recherche américain et également une université spécialisés dans les domaines de la science et de la technologie.