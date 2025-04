Un homme agresse un passant, qu’il accuse de lui avoir fait disparaître le sexe: Un mois ferme requis contre lui

Une affaire pour le moins insolite a été jugée ce jeudi, par le Tribunal des flagrants délits de Dakar. D'après le récit de "L'Observateur", repris par "Seneweb", I. Diène, poursuivi pour coups et blessures volontaires, a été condamné à un mois de prison ferme, pour avoir agressé violemment un homme qu’il accuse d’avoir… fait disparaître son appareil génital, après une simple poignée de main.



Les faits se sont déroulés dans un quartier populaire de Dakar, indique la même source : I. Diène et A. Sarr se croisent devant une boutique. Après un bref échange au cours duquel, le premier donne 500 FCfa au second. Sarr lui tend alors la main en guise de remerciement. Mais dès que son interlocuteur s’éloigne, I. Diène dit ressentir une étrange sensation. « Je ne sentais plus mon appareil génital », a-t-il déclaré à la barre.



Pris de panique, il poursuit Sarr et exige qu’il lui « rende ce qu’il lui a pris ».



Devant l’indifférence supposée de A. Sarr, I. Diène s’emporte et le tabasse violemment, bientôt rejoint par d'autres individus. La victime finit grièvement blessée. Transférée en réanimation à l’hôpital, cette dernière se retrouve avec 21 jours d’incapacité temporaire de travail, poursuit le quotidien du Groupe futurs médias (Gfm).



À l’audience, glisse le titre de Gfm, Diène a affirmé que ses amis, également poursuivis, ne l’avaient pas aidé à frapper la victime. Ces derniers, O. Traoré, Y. Diagne, El H. A. Diallo et P. A. Sidibé, seront relaxés au bénéfice du doute.



En revanche, le principal accusé, I. Diène, a été reconnu coupable. La mère de la victime, présente pour le représenter, a réclamé 3 millions de francs Cfa en guise de réparation. Le juge a finalement condamné I. Diène, à verser un million à la partie civile, complète "L'Observateur".



L'appareil génital de l'accusé, selon ses dires, serait réapparu deux jours après les faits.