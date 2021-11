Un homme arrache les dents de sa petite amie avec une pince, pour avoir détruit ses biens

Une jeune femme aurait été agressée par son petit ami avec qui elle sort depuis 3 semaines, pour avoir détruit ses propriétés après l’avoir surpris en train de la tromper avec une autre femme.



L’histoire a été partagée par un utilisateur de Twitter @Aqualady6666, qui a révélé que la jeune femme avait surpris son homme en train la tromper, et dans un moment de rage, elle a pris d’assaut sa maison, renversant et détruisant les meubles et les appareils électroménagers.



En colère, l’homme a brutalement riposté en lui retirant les dents de devant avec une pince.



Le tweet a partagé des photos des dommages causés à la maison et une autre série de photos de la jeune femme avant et après le retrait de ses dents.



« Cette femme a surpris son petit ami de 3 semaines en train de la tromper, puis est allée chez lui et a détruit toutes ses propriétés et l’homme a utilisé une pince pour lui enlever les dents. Qu’est-ce que vous en pensez? », a écrit l’internaute.













Afrikmag







