Un homme prétend avoir reçu 100 millions de Tahirou 'Sibidé'...

Désabusé, les précisions du célèbre Serigne Aboubacar Mangane : “Je ne connais même pas Tahirou Sarr !”









Ce marabout est désabusé, mécontent contre une certaine presse et tient à le faire savoir. Dans une vidéo parvenue à dakarposte, il dénonce les sites en ligne qui ont relayé une fausse information selon laquelle il aurait eu des démêlés avec l’entrepreneur Tahirou Sarr. Ce marabout basé entre Médina Baye et Kaffrine n’est pas du tout content contre ces sites qui, au lieu de vérifier leur fausse information le concernant, se sont empressés de le citer dans une affaire dont il ignore tout. «Moi, je ne connais que le Coran et le chapelet, je prie pour tous ceux qui font appel à moi. Il ne faut pas mêler à des histoires d’argent, il ne faut pas associer mon nom à une personne que je ne connais pas. Si je rencontrais ce Tahirou Sarr dans la rue je serais incapable de le reconnaître». Et de menacer les sites en question : «Si un tel cas se reproduit, j’userais de tout mon savoir pour y mettre un terme».

Il y a donc eu une terrible confusion et une absence de rigueur de la part des sites qui ont relayé cette fake-new et c’est regrettable. Car cela donne du grain à moudre à tous ceux qui dénigrent la presse en ligne.



La cellule de communication a réagi à une vidéo dans laquelle un marabout, qui exhibant des billets de banque évalués à 100 millions, déclare avoir reçu cette somme de l'hommes d'affaires Tahirou Sarr.



En effet, selon la cellule com", Tahirou Sarr ne connaît ni d'Adam ni d'Eve ce "charlatan", qui use de subterfuges pour attirer ses clients afin de les soutirer de l'argent.



Une plainte a été déposée contre X à la Section de Recherches de Colobane.



Tahirou Sarr est plutôt préoccupé par le développement de son pays et l'aide aux couches vulnérables.



Pour rappel, son devoir patriotique et conscience citoyenne ont fait réagir l'homme d'affaire qui avait allongé d'un milliard de francs CFA au fonds d'appui de la Force Covid-19.



Les Sénégalais dans leur immense majorité, y compris le président de la république, ont fait chorus pour saluer cet élan de générosité de l'entrepreneur sénégalais.