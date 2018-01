Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Un homme qui rêve de ressembler à un démon se fait couper le nez, mais c'est loin d'être le plus troublant qu'il a fait ! Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Janvier 2018 à 22:15 | | 0 commentaire(s)| Il est fasciné par les personnages de l'univers de Marvel depuis sa tendre enfance.

Henry Damon est fasciné par les personnages de l'univers de Marvel depuis sa tendre enfance.

Il aime particulièrement le super-vilain Crâne Rouge (Red Skull), un des principaux ennemis de Captain America.

Il l'aimait tellement qu'il voulait lui ressembler!

Quand il a rencontré l'artiste tatoueur Emilio Gonzalez, il a réalisé qu'il pouvait enfin le faire, à 37 ans.

Henry, qui est aussi le mari d'une jolie femme et un père de famille, a dû passer des tests physiques et psychologiques.

Voici Henry avec son épouse avant d'entreprendre son impressionnante transformation.

Henry a commencé sa transformation avec des implants sous-cutanés pour imiter la structure du crâne de son personnage préféré.

Il a aussi tattoué le blanc de ses yeux en noir.

Mais le plusextrême a probablement été l'ablation partielle de son nez pour ressembler le plus possible à Crâne Rouge.

Henry voulait avoir l'apparence de ce super-vilain depuis toujours, selon ses amis.

Mais tout n'est pas encore terminé! Henry veut ajouter des implants sous les joues. Ensuite, il pourrait tatouer tout son visage en rouge et noir.

Voici le résultat qu'Henry souhaite atteindre. Il n'est plus très loin d'y arriver!

Que pensez-vous de cette transformation?





