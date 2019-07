Un homme retrouvé mort sur la plage de Cambérène…La police sur les lieux du drame

C’est une information chaude, un homme dont l’identité n’a pas été dévoilée, a été retrouvé mort sur la plage de Cambérène.



Les radars fureteurs de Sanslimitesn.com qui sont actuellement sur les lieux du drame, vous promettent d’y revenir plus amplement, dans les plus brefs délais

