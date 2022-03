Un homosexuel piégé et lynché au campus de l’Ugb

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Mars 2022 à 10:02

Un homme soupçonné d’être homosexuel a été sauvagement agressé par des étudiants de l’Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis. Les faits ont eu lieu dans la nuit du lundi 7 au mardi 8 mars, vers 3h du matin au sein du campus 1 Village D, à quelques heures de la célébration de la Journée internationale dédiée aux femmes. Le présumé pédé, âgé d’une quarantaine d’années, a été attrapé et battu par les étudiants. Le mis en cause s’est présenté au Campus sur invitation d’un étudiant qu’il a plusieurs fois tenté de draguer via Facebook. Celui-ci, comme pour lui mettre le grappin dessus, lui a tendu un piège. Un traquenard qui a porté ses fruits, d’autant que le déviant a été appréhendé par un groupe d’étudiants qui lui en a fait.



Une fois au lieu de rendez-vous, l’invité qui entendait profiter de l’occasion, était en train de se déshabiller et réclamait une séance de massage, quand il a été surpris par les étudiants. Ces derniers, indique toujours la source, se sont alors jetés sur lui et se sont mis à lyncher l’hôte ‘’indésirable’, rapporte Dakaractu. Une raclée mémorable. En effet, cerné par les étudiants qui étaient venus aux nouvelles, le présumé homosexuel a été tabassé sur tout le trajet qui sépare le Campus 1 Village D à la grande porte de l’Ugb. Après avoir été malmené, il a été conduit …hors de l’université.

Rewmi

