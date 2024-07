Un important lot de matériel offert à l’Hôpital Régional de Ndioum : Un bel exemple de solidarité agissante entre l’Allemagne et le Sénégal Dans le cadre du partenariat avec le Réseau pour l’Emergence et le Développement des Ecovillages au Sahel (REDES), la Fondation Heilhaus (Kassel, Allemagne) vient d’offrir à l’Hôpital Régional de Ndioum, un important lot de matériel composé de lits, de déambuleurs, de fauteuils roulants, de béquilles etc.).

Ce matériel permettra de faciliter le déplacement des patients à l’intérieur de l’établissement hospitalier mais également de soulager les handicapés moteurs des communes environnantes. Ces appareils de mobilité auront un impact très positif sur le bien-être des bénéficiaires et transformeront ainsi le quotidien de ces couches vulnérables.



Une cérémonie de réception du matériel est prévue le 07 juillet 2024 à l’Hôpital de Ndioum. Elle sera présidée par le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, le Professeur Ibrahima Sy. Une forte mobilisation des populations du département de Podor est attendue.



Avec l’appui du district sanitaire de Podor, le REDES organise régulièrement, depuis des années des consultations médicales gratuites, notamment en ophtalmologie. En mars dernier, une équipe d’opticiens et d’ophtalmologues partenaires du REDES a consulté 500 élèves et offert des lunettes adaptées à chaque écolier.



Outre consultations médicales gratuites, le REDES s’active dans la réalisation de pépinières arboricoles, l’organisation des campagnes de reboisement, la création de vergers communautaires, le forage de puits et la construction des salles de classe, et dans l’organisation de formation sur la conception et les pratiques des écovillages.



La journée mondiale de l’environnement de cette année a été célébrée sur le site du REDES à Lahel (Département de Podor).



Ousmane Aly Pame, Docteur d’Etat

Fondateur du REDES

Membre du Conseil International des Ecovillages



