Un incendie éclate au Môle 1 du Port de Dakar, l'origine toujours inconnue

Un incendie s'est déclaré au Môle 1 du Port autonome de Dakar, ce vendredi 31 janvier 2024, a appris "Seneweb" dans un communiqué de l'entité, .



" Un incendie s'est déclaré aujourd'hui vendredi 31 Janvier 2025, vers 15 heures, au Port de Dakar, plus précisément au poste 14 du Môle 1.



Ce feu de classe A a été maîtrisé après deux heures de lutte et a mobilisé les équipes du Centre Opérationnel Polyvalent (COP), de la Compagnie des Sapeurs-pompiers, des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et des autres équipes du Port ", lit-on sur le communiqué, indique "Seneweb".



Pour le moment, l'origine du feu reste indéterminée, mais des investigations sont menées pour situer les responsabilités.