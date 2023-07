Un individu mortellement percuté par le TER

Le Train express régional (Ter) a encore fauché un individu. Ce dernier a malheureusement perdu la vie. Pour l’instant, l’identité de la victime n’a pas encore été déterminée. Le Directeur général de la Sen Ter a, lui, donné sa version des faits.



«Il y a une cité attenante à l’emprise du Ter. C’est la cité Imbécile. Les habitants de ce bidonville ont été évacués pour renforcer les alentours du Ter. Et ce sont ces gens qui ont été déguerpis qui reviennent pour pouvoir récupérer leurs bagages», dit Abdou Ndéné Sall, Directeur général de la Senter.



Il indique que c’est dans ce cadre-là que «quelqu’un est rentré dans l’emprise du Ter pour pouvoir enjamber les murs et traverser les rails et aller récupérer les bagages» Malheureusement, informe M. Sall sur les ondes de la Rfm, l’individu a été mortellement percuté par le Train, rapporte iGFM .