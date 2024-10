Un jeune berger meurt foudroyé à Tambacounda

La fin de l'hivernage est particulièrement meurtrière chez les populations de Sinthiou Diam Poulo, dans la commune de Ndoga Babacar, département de Tambacounda. Deux jeunes bergers, qui s'étaient rendus hier vers 17 heures en brousse, à la recherche de leur troupeau, ont été surpris par les pluies diluviennes qui se sont abattues hier, de 15 heures à 23 heures, sur toute l'étendue du territoire départemental.



Selon "Seneweb", l'un des bergers du nom d'Aliou Diallo, âgé de 20 ans, a été mortellement foudroyé et son compagnon Mamoudou Diallo, 23 ans, s'en est tiré avec des blessures.



Informés, les sapeurs-pompiers de Tambacounda, en compagnie des éléments de la brigade de gendarmerie de Maka Colibantang, se sont rendus sur les lieux.



Après constat, le corps sans vie a été récupéré et déposé à la morgue du centre hospitalier régional de Tambacounda.



Cet accident remet sur la table, la lancinante question du manque de paratonnerres dans certaines zones et même, dans des quartiers de la commune, où des cas similaires ont été notés l'année dernière, à Saré Guilel et Diamwellin où un élève coranique et un berger avaient été mortellement foudroyés.