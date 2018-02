Un jeune de 19 ans viole une fille en train de mourir d'une overdose et envoie les photos à ses amis Il s'est vanté de tout ce qu'il a fait à ses collègues de travail.

Un jeune homme de 19 ans a violé une fille en train de mourir d'une overdose et a envoyé des photos à ses amis pour se vanter avant de laisser le corps inerte pour aller travailler au Dairy Queen, dans l'État de Washington.

Ce sont les collègues de Brian Roberto Varela qui l'ont dénoncé à la police après avoir vu une vidéo de la mère de Alyssa Mae Noceda sur Facebook.

Les policiers ont retrouvés le corps d'Alyssa Mae Noceda dans un contenant de plastique noir dans la résidence de Brian Roberto Varela.

Brian Roberto Varela était reconnu pour consommer de la drogue et en vendre.

Il aurait incité Alyssa Mae Noceda à consommer des analgésiques, puis du THC, dans une fête à son domicile. La jeune fille de 18 ans se serait alors évanouie. Mais plutôt que d'appeler la police, Brian Roberto Varela a choisi de la violer.

Brian Roberto a alors envoyé des photos accompagnés de messages texte à ses amis.

«LOL Je pense qu'elle a fait une overdose, mais elle respire toujours», a-t-il écrit. «Je la défonce pour passer le temps.»

«Elle est morte en ayant des relations sexuelles avec moi», a-t-il ajouté.

Le jeune homme aurait pensé amener Alyssa Mae à l'hôpital, mais il était «trop fatigué», selon des témoignages de ses amis.

Quand Brian Roberto s'est réveillé le lendemain, Alyssa Mae était morte. Il a montré son corps à son colocataire et à une autre personne qui lui ont fortement conseillé d'appeler la police. Mais il ne l'a pas fait.

Au travail, Brian Roberto a parlé de la fête, de sa relation sexuelle avec Alyssa Mae et il a posé des questions pour savoir comment se débarasser d'un cadavre. Il a ensuite dit qu'il a cassé une jambe de la jeune fille pour la rentrer dans un contenant noir et qu'il avait l'intention de l'enterrer avec des oignons.



