Un joueur de Francfort poursuit sa mère en justice pour des maillots Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Septembre 2019 à 15:14 | | 0 commentaire(s)| Le latéral droit de l'Eintracht Francfort Danny Da Costa fait parler de lui dans la presse allemande. Pas pour ses performances sur le terrain mais pour une affaire bien plus surprenante. Selon le site allemand Sportbuzzer, le germano-angolais (26 ans) traînerait sa mère en justice pour récupérer six maillots.



L'ancien international espoir allemand demande à sa génitrice des équipements souvenirs lors de ses débuts alors qu'elle prétend que ce sont des cadeaux. L'affaire serait entre les mains du tribunal de Cologne. Si les deux protagonistes ne trouvent pas un accord à l'amiable, ils seront convoqués par le juge le 27 septembre prochain.



D'après le quotidien Bild, cette poursuite judiciaire est symbolique pour Da Costa. Le journal allemand rapporte en effet que le latéral de l'Eintracht aurait une relation conflictuelle avec sa mère qui est divorcée. Ne souhaitant plus assurer financièrement sa mère et les études de ses deux petites soeurs, Da Costa veut manifester sa séparation avec sa famille en sollicitant la justice.



