Un laveur de voiture surpris en flagrant délit de vol au marché Gueule Tapée

Laveur de voitures, A.F a du mal à sortir de la délinquance dans laquelle il a plongé. Après sa condamnation une fois pour coups et blessures volontaires, il erre dans les rues de Dakar pour voler d’honnêtes citoyens. C’est dans ce cadre qu’il s’est engouffré nuitamment au marché Gueule Tapée pour voler une caisse de banane. Mais, il a été surpris par le vigile qui veillait au grain. C’est ainsi qu’il a été conduit au commissariat de police des Parcelles Assainies avant d’être déféré au parquet au terme de sa garde à vue. 06 individus arrêtés par la Police des Parcelles Assainies La police des Parcelles Assainies a envoyé en prison six individus. Il s’agit de Mame T. D. âgé de 32 ans, maçon de profession, Ibrahima F. marchand ambulant, le charretier Ibra F. âgé de 40 ans, le chauffeur Fallou Nd., le charretier Isma S. âgé de 32 ans et Pape M.D.



Selon les informations de L'As, les quidams tentaient de s’opposer à l’interpellation d’un individu par les éléments de la brigade de recherches de la police des Parcelles assainies. Tout serait parti de l’interpellation du maçon Mame T. D en possession de 03 cornets de chanvre indien au rond-point de l’Unité 26 des Parcelles assainies. Interrogé sur la provenance de la drogue, le mis en cause balance son fournisseur, un certain Pathé. Ce dernier est alpagué à son tour avec 17 cornets de chanvre indien. Mais son arrestation a été mouvementée, puisque ses camarades ont organisé une résistance farouche contre les limiers pour qu’ils le lâchent. Ils ont lancé des pierres aux limiers. Occasion saisie par le dealer Pathé pour prendre la poudre d’escampette. Téméraires, les éléments du Commissaire Thierno Diop ont réussi à interpeller Mame T.D. Ibrahima marchand ambulant, les charretiers Ibra F., Isma et Fallou Nd. Ils sont poursuivis pour entrave à l’action policière, recel de malfaiteurs et violences et voies de fait. Quant à Pape M. D., il est poursuivi pour détention de chanvre indien. Les 06 quidams ont été placés en garde à vue avant d’être déférés au parquet pour les délits susdits.