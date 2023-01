Un lieu saint aux secrets insoupçonnés : Macky Sall parachève la construction de la Mosquée de Bopp La pose de la première pierre de la mosquée de Bopp s’était déroulée en présence du regretté khalife de Tivaouane, Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh. Au-delà de son entretien, parachever sa construction des décennies plus tard est plus qu’une nécessité. C’est pourquoi, le Khalife Général De Médina Gounass, Thierno Amadou Tijane Ba par la voix de son porte parole Thierno Siraji Anne magnifie l'acte posé par le chef de l'État Macky Sall pour finir sa construction .

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Janvier 2023 à 21:27

Car ce lieu saint de l'islam est aujourd’hui un patrimoine d’une grande importance pour le Ummah islamique et plus particulièrement la confrérie ‘’Tijaniya". Puisque selon le porte parole Thierno Siraji Anne, en 1952, un Saint homme, Cheikh El Hadji Mouhamed Salikh, leur avait confié une partie des secrets insoupçonnés qu’elle renferme….

