Un manager en contact avec 47 personnes testé positif au coronavirus au MAJOREL: Les employés inquiets face au silence des responsables

Un cas positif au Covid 19 signalé au centre d’appel Majorel sème la panique. Une des employés de la boite qui s’est confié à nous a révélé qu’il y a un cas confirmé de coronavirus. C’est un manager qui a 47 agents sous sa responsabilité. « Nos responsables ont recensé ces 47 personnes et leur ont demandé de rester chez eux sans aucune mention qu’un agent a été testé positif. Imagines ces personnes là combien de contacts ils ont eu depuis qu’on leur a demandé de rester chez eux », s’interroge notre interlocuteur.

Elle ajoute que les responsables de la boite se sont permis « de menacer ces gens en leur disant s’ils ne viennent pas au boulot ils vont être licenciés ».

Poursuivant son propos, elle revient sur comment elle et ses collègues ont eu cette info. « Je suis en télétravail depuis bientôt 3 semaines, je viens juste d’être au courant de la nouvelle. Parce que le gars il a été mis en quarantaine, il s’est trompé de destinataire en envoyant un audio et c’est là que l’info a fuité, c’est comme ça qu’on a su que c’est à cause du coronavirus que ces 47 agents ont été renvoyés chez eux ».

Il y a un deuxième cas qui a été confirmé également mais aucun des responsables n’a voulu en parler, d’après elle. Face à ce mutisme des responsables de Majorel, les travailleurs se disent inquiets. « Dans l’autre site qui est à Mermoz là-bas aussi il y avait des cas mais, ils nous ont caché ça aussi. Nous sommes plus de 2000 agents au Majorel et on a une seule porte, on passe dans les même couloirs, tu imagines le danger », dira t-elle. Elle appelle l’Etat à leur venir en aide car leurs employeurs leur demandent de venir travailler et s’ils refusent ils seront renvoyés.



