Un marabout et ses deux talibés surpris en train de fumer du chanvre indien

Le marabout Mamadou Dian Diallo Barry et ses deux talibés Ousmane Diallo et Ousmane Badji crèchent, depuis quelques jours, à la prison de Kolda.



Ce trio avait été surpris par la Gendarmerie, dans la nuit du 14 au 15 mars dernier, tirant sur des joints de chanvre indien, dans un quartier périphérique de Vélingara. Interrogés sur la provenance de la drogue, le marabout et ses disciples vont servir une version cousue de fil blanc.



Ils seront ainsi conduits à la brigade de gendarmerie où ils ont été placés en garde-à-vue pour détention et usage de drogue. Au terme de leur détention légale, le trio a été déféré le 18 mars dernier devant le Procureur Abdoul Khadre Diop, près le tribunal de Grande instance de Kolda. Au sortir de cet entretien, le trio a été admis à la maison d’arrêt et de correction de Kolda.













