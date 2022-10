Un mardi macabre: Plusieurs personnes tuées Un véhicule de l’armée sénégalaise qui transportait des militaires en provenance du camp de Dodji (département de Linguère) a dérapé avant de se renverser sur la route à hauteur du village de Somme distant de quinze kilomètres de Dahra. Bilan de l’accident : le chauffeur du véhicule est mort et il est enregistré 16 blessés graves. Toutes les victimes ont été acheminées au centre de santé Élisabeth Diouf de Dahra et à l’hôpital Magatte Lô de Linguère.

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Octobre 2022 à 11:19

Toujours dans le département de Linguère où un quinquagénaire a été retrouvé mort dans la rue, un pistolet à la main. Le drame a eu lieu à Samaly, un village situé dans la commune de Barkedji dans le département de Linguère sont sous le choc. En effet, le défunt âgé de 52 ans et identifié au nom d’Alioune Adama Ba saigné du nez. Si d’aucuns parlent de suicide, la famille du défunt soupçonne un meurtre.



D’après Rewmi, la gendarmerie a ouvert une enquête pour élucider les circonstances du décès. La dépouille mortelle est déposée à à la morgue de l’hôpital Magatte Lo.



A Kolda, un véhicule des sapeurs-pompiers a heurté mortellement un boutiquier. Le drame s’est passé vers 19 h30 hier mardi précisément au quartier Hilèle non loin du cantonnement des soldats du feu. Le jeune boutiquier a été fauché alors qu’il rentrait chez lui à bord d’une moto.



Le chauffeur du véhicule des sapeurs-pompiers a d’abord percuté un Jakartaman avant de perdre le contrôle du véhicule. Dans sa course incontrôlée, il a percuté violemment le boutiquier au bord de la route. La victime âgée de 23 ans, a rendu l’âme sur le coup. Son corps est évacué et déposé à la morgue de l’hôpital régional de Kolda.









